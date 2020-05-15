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Иран улучшил статистику смертности: вирус ослабил мёртвую хватку

Иран улучшил статистику смертности: вирус ослабил мёртвую хватку

За последние 24 часа в Иране зарегистрировано 2102 новых случая заражения коронавирусом Covid-19, что стало самым высоким суточным приростом числа инфицированных с 7 апреля. Между тем показатели смертности в Исламской Республике демонстрируют тенденцию на снижение — за минувшие сутки скончались 48 пациентов с диагнозом Covid-19. Всего жертвами эпидемии в ИРИ стали 6092 человека. Последнюю статистику с фронта борьбы с коронавирусом сегодня, 15 мая, в прямом эфире государственного телеканала озвучил представитель Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

Общее число инфицированных в Иране, по состоянию на пятницу, достигло 116 635. Состояние 2727 больных Covid-19 оценивается как тяжёлое. Выздоровело 91 836 человек.

Представитель Минздрава ИРИ сообщил также о проведении в целом 658 604 тестов на выявление коронавирусной инфекции в стране.

Напомним, Иран стал эпицентром распространения коронавируса в Ближневосточном регионе. Первый случай инфицирования Covid-19 в стране был зарегистрирован 19 февраля в священном для шиитов городе Кум. В поисках баланса между охраной общественного здоровья и защитой экономики правительство президента Хасана Роухани воздержалось от тотальных блокировок городов, подобных тем, которые были введены во многих других странах, но пошло на закрытие школ и университетов, запретило культурные, религиозные и спортивные мероприятия. В стране с 20 апреля возобновлена работа торговых центров и рынков. С 11 апреля в провинциях Ирана и с 18 апреля в его столице разрешена экономическая деятельность с «низким уровнем риска» (небольшие торговые точки и мастерские, фабричные производства).

# Политика
По материалам: eadaily.com

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