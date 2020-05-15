Ирина Пинчук: «Если мы заработаем на шикарную свадьбу, она у нас обязательно будет»

Лидия Мартынова

Девушка приняла участие в реалити-проекте «Остров героев», который стартует на канале ТНТ с 23 мая. Ирина Пинчук, ни секунды не раздумывая, согласилась отправиться на другой конец Земли.

Ирина рассказала, что предложение сначала поступило ее молодому человеку Араю Чобаняну, а потом уже ей. Пара хотела участвовать в шоу вдвоем, но в итоге Ира поехала одна. Причем сборы прошли спонтанно.

«Все было впопыхах, в какой-то эйфории. Для меня это первый опыт, очень интересный. Мы быстро сделали визу, я сложила в чемодан то, что у меня было (ничего специально не покупала), и полетела. Самым сложным на острове было отсутствие еды, потому что есть очень хотелось. В обычной жизни мы даже не задумываемся о еде — взяли и поели. Там пришлось питаться кокосами. И теперь я не могу их видеть. Я, как и остальные участники, ожидала, что нам за кадром все-таки будут помогать: подкармливать или разрешать пользоваться благами цивилизации, например, зеркалом. Но нет. Все, что зрители увидят, и было нашей реальностью. Но так даже лучше получилось, круче. Для меня все происходяшее на острове оказалось лучше ожиданий. Когда ты находишься вдали от суеты, у тебя есть много времени подумать об истинных ценностях жизни. У нас не было еды, косметики и привычного комфорта, но нас заботили совсем другие вещи», — делится эмоциями Ирина со «старХитом».

После ухода с проекта «ДОМ-2» Пинчук стала блогером, причем очень успешным. Недавно она купила машину мечты — Shevrolet Camaro. «Так сложилась жизнь, что я начала зарабатывать в Instagram. В какой-то момент решила, что хочу роскошный автомобиль Shevrolet. Не квартиру и не дом, а именно машину этой марки. Все свои силы я направила на достижение цели. Начала активно развивать блог. Расцвет моей Интернет-карьеры начался после того, как мы стали встречаться с Араем. Одинаковые увлечения и интересы сплотили нас. Я накопила 2 миллиона рублей и купила Mercedes. Но не смогла привыкнуть к этой машине, моя мечта меня не отпускала. Тогда я вновь окунулась в работу и в итоге осуществила желаемое. Я до сих пор нахожусь в эйфории от покупки. Эта машина никого не оставляет равнодушным. Я еду, и на меня все обращают внимание!» — говорит Ирина.

Отношения с Араем только окрепли. Ира уже знакома с родителями бойфренда, а он — с ее. Сейчас парочка живет у родственников девушки в поселке Унеча Брянской области. Там влюбленные пережидают эпидемию и в Москву пока вернуться не могут.

«Моя семья обожает Арая, его близкие тоже хорошо ко мне относятся. У меня нет жгучего желания выйти замуж и поставить штамп в паспорте. Те отношения и чувства, которые у нас сейчас есть, просто так не угаснут. Мы не торопимся. Но если мы заработаем на шикарную свадьбу, она у нас обязательно будет. Многие затевают торжество не для себя, а для других, начинают хвастаться его крутизной. Нам это не нужно. Если Арай сделает мне предложение, то мы просто распишемся, посидим в кругу близких и отправимся в путешествие», — отметила Пинчук.





А не так давно Ирина сменила имидж. Девушка 25 лет была брюнеткой с длинными волосами, но, участвуя в баттле с одним блогером, получила провокационное задание и решила рискнуть.

«После острова я перекрасила волосы, и они испортились. Соперник в баттле дал мне задание — отрезать волосы. Я махнула рукой и отважилась на короткую стрижку. Сначала я плакала, думала, что похожа на парня. Но потом смирилась. Волосы всегда можно нарастить при желании, да и сами они быстро отрастают», — поделилась Пинчук.

Фото: Instagram