Использовать маски на улицах Москвы сейчас необязательно, уточнил Собянин

Влада Некрасова

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил правила использования индивидуальных средств защиты в столице, отметив, что, будучи на улице надевать медицинские маски необязательно. Об этом он говорил в интервью телеканалу «Россия 1».

Однако политик подчеркнул, что маска обязательна при передвижении в метро, общественном транспорте, такси и нахождении внутри любых предприятий торговли.

«С другой стороны, если вы едете на работу в метро, вы находитесь в маске, в перчатках, вам уже самому проще адаптироваться и по улицам пройтись, если не в перчатках, то в маске», — добавил Собянин.

Ранее ИА Newstes сообщало, что с 15 мая в Москве начинается массовый бесплатный скрининг на коронавирус по новому методу. Для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тыс. анализов в сутки.

Также в столице разработают специальный механизм оперативной публикации результатов ИФА-тестов в онлайн-медкарте. Данные исследования станут основой для смягчения или сохранения ограничительных мер в Москве.