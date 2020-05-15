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Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире

Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
Россия занимает 11-ю строчку среди стран Европы по объему богатства, находящегося в руках женщин – этот показатель составляет 320 миллиардов долларов, при этом темпы роста их капитала превышают общемировые, говорится в исследовании BCG из серии Women in Wealth "Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Россия занимает 11-е место среди стран Европы (по объему капитала в руках женщин - ред.) с 320 миллиардами долларов. Все страны Восточной Европы (без России) аккумулируют порядка 800 миллиардов долларов. Темпы роста в России в 2016-2019 годах превышали общемировые и составляли 8,9%", - говорится в исследовании. Общемировые темпы роста за этот период в среднем оставляли 6,1%, то есть за год их богатство росло на 5 триллионов долларов, опережая мужчин (рост в среднем на 4,1% в год).

Первое место среди стран Европы у Великобритании (2,8 триллиона долларов), вторая строчка у Германии (2,4 триллиона), третья у Франции (2,1 триллиона). Далее следуют Италия (1,6 триллиона), Нидерланды (948 миллиардов), Швейцария (868 миллиардов), Испания (793 миллиарда), Бельгия (516 миллиардов), Швеция (492 миллиарда), Дания (345 миллиардов) и Россия (320 миллиардов).


Западной Европе это 16%, а на Ближнем Востоке – 28%", - говорится в исследовании.
# Россия
По материалам: ria.ru

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