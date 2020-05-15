Исследование: в России треть сотрудников туротрасли потеряли работу

Анастасия Иванова

Более трети сотрудников туристической отрасли в России потеряли работу из-за пандемии COVID-19, сохранить занятость и зарплату в большей степени удалось силовикам, представителям органов власти и управления, а также медработникам, следует из данных аналитического бюллетеня НИУ ВШЭ об экономических и социальных последствиях коронавируса в России и в мире.

Согласно исследованию института, пандемия коронавируса и режим самоизоляции меньше всего сказались на респондентах, которые заняты в сферах сельского хозяйства (71,9%), жилищно-коммунального хозяйства (70,1% сохранили работу и зарплату), медицины (77,8%), органов власти и управления (77,8%), армии (78%) и безопасности и охраны (82,7%). Более 70% респондентов в каждой их этих сфер отметили, что они продолжили ходить на работу и сохранили зарплату.