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Иван Ургант опубликовал новую фотографию дочери Нины в ее день рождения

Иван Ургант опубликовал новую фотографию дочери Нины в ее день рождения

Сегодня старшей общей дочери 42-летнего Ивана Урганта и 42-летней Натальи Кикнадзе Нине исполнилось 12 лет. В своем инстаграме телеведущий поделился ее новым снимком.


Нина Ургант

Фотографиями своих детей (у супругов также есть четырехлетняя дочь Валерия, а у Кикнадзе есть двое детей от первого брака: 19-летняя Эрика, которую Ургант воспитывает как родную, и 22-летний Нико) Иван делится крайне редко, предпочитая не распространяться о личной жизни, но иногда он все же радует поклонников новыми семейными кадрами.

Очевидно, что с годами Нина, которую назвали в честь любимой бабушки Ивана, становится все больше похожей на отца. И на этот факт подписчики телеведущего в очередной раз не могли не обратить внимания.

Папина дочка. Копия. Мини-копия папы,

— сошлись во мнении фолловеры Урганта.


А вот младшую дочку телеведущего его поклонники все чаще сравнивают с бабушкой Ивана Ниной Ургант, которая в прошлом году отметила свое 90-летие.


Валерия Ургант


Дочери Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе: Эрика, Валерия и Нина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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