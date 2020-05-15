Известную блогершу поймали на унижающих другие расы шутках

Вадим Карасев

Коллин БаллингерКадр: Colleen Ballinger / YouTube

YouTube-блогерша Коллин Баллингер (Colleen Ballinger) записала видео, в котором извинилась за шутки о внешности и лишнем весе. Как сообщает The Daily Mail, известную американскую блогершу поймали на шутках, которые унижают представителей других рас и полных людей.

Причиной негодования стали ролики, опубликованные еще в 2000-х годах. Так, на записи, выпущенной 14 лет назад, Баллингер вместе с сестрой в юмористической манере изображает латиноамериканских девушек. Более 10 лет назад эти записи были удалены с канала блогерши, но недавно вновь появились в сети.

33-летняя Баллингер признала, что это действительно «несмешные расистские стереотипы». «Я очень стыжусь, что когда-то считала подобное нормальным», — добавила она. Блогерша также подтвердила, что удалила видео, но не из опасений быть пойманной, а из-за переживаний, что их содержание обидит зрителей.

Американка также прокомментировала, как изменилось ее отношение к героине ее ролика, снятого 12 лет, — полной женщине, с которой она столкнулась в самолете. «Я пересмотрела ролик и сама в шоке от того, что произносилось моим ртом», — подчеркнула Баллингер, уточнив, что это не отражает ее нынешние взгляды и отношение к людям с лишним весом.

Баллингер стала известна интернет-пользователям в образе Миранды Сингс (Miranda Sings). Персонаж был придуман в 2008 году. Сингс — ярко накрашенная, бесталанная и эгоистичная девушка, записывающая обучающие видео о косметике, песни и танцы с плохим звуком и хореографией. Таким образом блогерша высмеивала форматы, популярные на YouTube.

Автор стала популярна благодаря альтер эго, а позже приобрела известность и за пределами амплуа. От образа Сингс она полностью не отказалась, продолжая выпускать с ней видео. В настоящее время на канале Сингс 10,8 миллиона подписчиков, Баллингер также ведет личный канал на YouTube (8,6 миллиона) и канал с только влогами (3 миллиона подписчиков).