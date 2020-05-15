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ЭИСИ обозначил новые региональные практики по борьбе с COVID-19

ЭИСИ обозначил новые региональные практики по борьбе с COVID-19

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) выделил новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"Мониторинг осуществляется с целью выявления актуальных региональных практик, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, включая подготовку сферы здравоохранения, нивелирование негативных последствий пандемии, оперативное информирование населения и снижение социальной напряженности. Источниками мониторинга стали официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в социальных сетях и Telegram-каналы", - сообщается на сайте ЭИСИ.

В категории "Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения" специалисты отметили массовое бесплатное тестирование для выявления антител к коронавирусу в Москве. Для этой цели в городе установили автоматические анализаторы крови по методу иммуноферментного анализа. Планируется, что в первое время будет проверяться по 70 тыс. человек еженедельно, к концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования должна превысить 200 тыс. анализов в сутки.

Эксперты также обратили внимание на инвентаризацию аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц, перепрофилирование медицинских учреждений. В частности, в Брянской области развернут госпиталь на 80 коек для пациентов с коронавирусом, в инфекционный госпиталь ОКБ Владимирской области поступили 10 аппаратов ИВЛ, петербургский Центр имени В.А. Алмазова на 500 коек начал прием пациентов с коронавирусной инфекцией.

Тем временем в Башкортостане ввели единовременные денежные выплаты донорам антиковидной плазмы. За объем плазмы не менее 300 мл доноры получат 2,5 тыс. рублей; не менее 450 мл - 3,7 тыс. рублей; 600 мл - 5 тыс. рублей. В то же время на Алтае начали проводить телемедицинские консультации пациентов с коронавирусом, проходящих лечение дома.

В качестве профилактики распространения коронавируса в Брянской области разрешили жителям посещать некоторые почтовые отделения по предварительной записи. В Сахалинской области введена обязательная двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из других регионов. Эксперты также отметили введение масочного режима в ряде субъектов, меры по смягчению режима самоизоляции и обновление расписания общественного транспорта.

В разделе "Солидарность общества в противодействии коронавирусу" указано на расширение проекта заморозки цен на ряд жизненно важных товаров в Иркутской области - к проекту присоединится 11 товаропроизводителей. В этом разделе также отмечена региональная надбавка в размере 10 тыс. рублей сотрудникам центров занятости и социальным работникам в Московской области. Тем временем в Ивановской области предусмотрено бесплатное такси для онкологических больных в клинику на химиотерапию и обратно домой в условиях эпидемии коронавируса.

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По материалам: uposters.ru

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