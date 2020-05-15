Эксперт оценил историческую политику на Украине

Алексей Вольцев

Основная линия исторической политики на Украине не определена, что в целом характеризует политику этой страны в нынешнее время, заявил заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной академии наук Украины Георгий Касьянов.

"Если речь идет об исторической политике, то тренда, основной линии на Украине нет. Это зигзагообразное движение от какого-то плюрализма к повторению довольно стандартных форм национального нарратива или даже националистического нарратива. Эта политика исторической памяти неясная, что вполне приложимо к политике в целом внутри Украины. Она не выражена, рыхлая, особенно если сравнивать с политикой памяти предыдущего президента (Петра Порошенко)", - заявил эксперт в ходе онлайн-лектория Совета внешней и оборонной политики на тему "Войны памяти: перемирие на время карантина?".

При этом, по словам Касьянова, с одной стороны в исторической политике на Украине продолжаются тенденции, присущие времени президентства Порошенко, но с другой стороны – появилось движение, связанное с тем, чтобы организовать ревизию того периода. "То есть все в таком переходном, плавучем состоянии, которое трудно определить. И трудно дать прогноз, что будет дальше. Твердых заявлений нет, нет четкой позиции в исторической политике", - сказал аналитик.

Великой Отечественной войне), то этот нарратив, с того момента, как его переформировали в 2015 году, не трогают". Касьянов также отметил, что 9 мая, по соцопросам, занимает 4-е место в рейтинге по популярности праздников после Нового года, Рождества и 8 марта. "Это все равно очень популярный праздник", - подчеркнул он.