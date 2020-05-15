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Эксперты предложили пересмотреть правила международных отношений на фоне кризиса

Эксперты предложили пересмотреть правила международных отношений на фоне кризисаФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Международный дискуссионный клуб «Валдай» опубликовал доклад под названием «Не одичать в осыпающемся мире», в котором предлагается пересмотреть принципы международных отношений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

В документе отмечается, что глобальный кризис показал несостоятельность попыток узкой группы стран «диктовать правила международной жизни и навязывать остальным единственно верный набор ценностей». По этой причине баланс сил, сложившийся после окончания холодной войны, требует пересмотра.

По мнению директора по научной работе клуба «Валдай» Федора Лукьянова, проблемы, которые возникли в мире в 2020 году и которые надо было бы решать совместно, все бросились решать самостоятельно.

«Каждое государство, каждая нация оказалась, в общем, перед лицом своих проблем. Это, с одной стороны, естественно, когда речь идет об эпидемии. С другой стороны, это как раз и подчеркнуло недееспособность тех институтов, которые были. Это не значит, что других не появится. Но, во всяком случае, вот та эпоха, на наш взгляд, действительно закончилась. Сейчас, пожалуй, уже даже самые большие адепты либерального порядка не верят в то, что он может быть возвращен», — сказал Лукьянов.
 
Председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба Андрей Быстрицкий считает, что во многих отношениях поведение и либеральных и нелиберальных властей, в каком-то смысле, не отличается, в связи с чем размываются ценностные и иные границы, называемые либеральностью.

«Конечно же, каким будет мир после пандемии никто в точности не знает, но кое-что можно предположить. Он, скорее всего, будет еще более дробным. Он будет, в какой-то степени, весьма анархичным. Скорее всего, будущий мир будет построен на системах, возможно, временных, возможно, более постоянных союзов государств. Каждый из них будет преследовать свои цели и согласовывать свои действия с другими», — отметил Быстрицкий. 

Ранее программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов заявил, что сделка о снижении добычи нефти странами ОПЕК и Россией может носить устойчивый и долговременный характер, только если все ключевые страны-производители, главным образом три страны — Соединенные Штаты, Саудовская Аравия и Россия — будут и дальше совместно регулировать рынок нефти и балансировать его.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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