Эксперты: рост занятости может обеспечить жилищное строительство

Влада Некрасова

Восстановление уровня занятости может обеспечить отложенный спрос на товары и услуги, а жилищное строительство и автомобильная промышленность – стать локомотивами развития экономики и "потащить" за собой занятость, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что число безработных в России составляет 1,4 миллиона человек, вдвое выше уровня начала апреля, ситуация с безработицей в стране непростая и требует дополнительных, комплексных мер поддержки.

"Что касается, скажем так, масштабов безработицы, безусловно, это уникальное явление, даже в условиях кризиса 2015-2016 года такого быстрого прироста безработицы не было", - отметил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Он уточнил, что эти данные больше сопоставимы с динамикой 2008-2009 годов, и, поскольку профильным ведомством учитывается только официальная безработица, а не безработица по методологии Международной организации труда (МОТ), то можно предположить, что в РФ безработица превысила пять миллионов человек.