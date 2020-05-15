Энерговредители: уберите эти растения из дома, чтобы избавиться от бед, неудачи и безденежья

Вадим Карасев

Многие люди думают, что абсолютно любые растения, находящиеся в доме, дарят удачу и хорошее настроение. Эксперты в области биоэнергетики отмечают, что это не так: некоторые растения могут быть опасными.

Каждый человек хочет сделать энергетику своего дома положительной. Но для этого необходимо очень осторожно подходить к выбору домашних растений. Помните: чем лучше энергетика в вашем доме, тем выше будут ваши шансы на успех в любых делах.

Кактус

Кактусы плохи в трех случаях: когда их много, когда в них нет необходимости и когда они расположены в неправильных местах.

Большое количество кактусов может блокировать перемещение энергетических потоков по дому. Это растение-блокировщик, которое отделяет плохое от хорошего. Их не должно быть больше одного на комнату.

Необходимость в кактусах появляется только тогда, когда вас не устраивает вид из окна. Например, ваши окна могут выходить на помойку или на разрушенное здание. В таком случае кактус необходим. Если вид из окна нормальный, то кактус будет блокировать поступление позитива в дом.

Правильное место для кактуса — это подоконник. Кактусы ни в коем случае нельзя ставить посреди комнаты. Из-за этого вы можете начать ощущать недомогание и раздражительность.

Диффенбахия

Это растение лучше ставить в больших прихожих и помещениях, где очень много света и много людей. Дома это растение поглощает абсолютно всю энергию — и хорошую, и плохую. С ним у вас будет меньше шансов на удачу и успех в любви и в делах, вы не сможете расслабиться.

Хорошее настроение в таком доме будет редким гостем. Диффенбахия начинает свое негативное воздействие сразу и усиливает его по мере роста и пребывания в доме. Из-за этого растения люди могут стать склонны к самосглазу.

Лилия

Это очень красивое растение может стать причиной нехватки сил и настроения. Лилию нельзя ставить в тех местах, где люди спят, обедают, отдыхают, собираются вместе.

Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно не советуют покупать или принимать в дар это растение. Если лилия стоит в спальне, то наутро у людей может болеть голова, появляться негативные мысли и неуверенность в себе. Лилии могут быть опасными для детей, а также приводить к безденежью, отсутствию мотивации и творческому застою.

Декабрист

Считается, что это растение расставания и прохлады. Говорят, что если поставить такое растение дома, то отношениям вскоре придет конец или они станут очень прохладными, люди отдалятся друг от друга.

Старайтесь избегать этого растения, если вы одиноки. Это касается как женщин, так и мужчин. Если любовь не является для вас приоритетной сферой жизни, можно его оставить, но если захочется тепла и любви, придется от него избавиться.

Растения, принятые в качестве подарка

Если вам подарили какое-то растение, которого нет в списке выше, то всё в полном порядке, однако важно не только то, что вам дарят, но и кто. Если растение было получено в дар от врага или человека, с которым у вас не самые лучше отношения, лучше этот цветок посадить в поле или отдать третьим лицам. На них негатив распространяться не будет.

Дело в том, что любые предметы, которые вам дают враги и недоброжелатели, насыщены отрицательной энергией. Она может приводить к появлению больших проблем и потере удачи.

Искусственные растения

Растения очень часто используются как украшения. Если вы хотите, чтобы энергетика вашего дома была стабильной и созидательной, старайтесь не держать дома искусственных растений и цветов. Кажется, что они красивы, поэтому помогают поднимать настроение, но все совсем наоборот. Безжизненный пластик забирает на себя позитивную энергию, лишая ее вас и ваших близких.

Старайтесь покупать и принимать в подарок только живые растения, исключая описанные выше. Относитесь к атмосфере в вашем жилище максимально внимательно и ответственно.