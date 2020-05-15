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Юлия Высоцкая призналась, что в самоизоляции ее охватывают паника и страх: "Невозможно спать"

Юлия Высоцкая призналась, что в самоизоляции ее охватывают паника и страх: "Невозможно спать"

Вынужденную изоляцию трудно выносить, даже несмотря на развлечения в сети и старательные попытки сделать из лимона лимонад. Многие звезды российского шоу-бизнеса день ото дня делятся рассказами о своих буднях в домашнем заточении, чаще оставляя за кадром страхи и негативные эмоции. Юлия Высоцкая в недавнем выпуске своего YouTube-шоу "Мне это нравится!" несколько отступила от этого негласного правила оптимистов.Бывают моменты, когда охватывают паника и страх. Оттого, что вокруг такая неопределенность. Очень грустно и печально, невозможно спать, не радуют уже никакие эксперименты на кухне и никакие посиделки по Zoom с друзьями. Иногда пытаешься включить чувство юмора и обмениваешься с подружками смешными картинками про Наташу и котов и шутками о том, как мы будем выкатываться из карантина,— сказала она.


Юлия Высоцкая

Вместе с мужем Андреем Кончаловским Юлия проводит все время в доме на Николиной Горе, который показала в собственном онлайн-шоу. Телеведущая показала свою коллекцию сарафанов, чтобы мысленно приблизиться к тому моменту, когда сможет выйти в них куда-нибудь.

Я никогда не боялась в середине мая того, что мне через несколько недель нужно будет выйти на улицу в сарафане или в коротких шортах. Я, как и все, поправилась, хотя занимаюсь спортом, держу пищевую паузу, но все равно метаболизм не работает так, как он работал в активную фазу жизни. Поэтому я придумала такой стимул — надо надеть на себя дома то, в чем я планирую оказаться вне дома, и посмотреть, как это все село. И просто немного помечтать,— поделилась идеей Юлия.


Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая



# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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