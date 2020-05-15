Юридические услуги от компании «Бизнес Маркет» в Москве

Роман Иванов

Юридическая фирма «Бизнес Маркет» специализируется на предоставлении юридических услуг, заключений, представлении в судах, административных органах, оказывает консультаций по любым юридическим вопросам при личной встрече, онлайн и по телефону для юридических и физических лиц.

Всесторонние юридические услуги в Москве от «Бизнес Маркет» – это высокий уровень, профессионализм и существенная поддержка в решении судебных дел и несудебных споров на любом из этапов делопроизводства. Компания осуществляет свою деятельность больше 12 лет и за такой существенный срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами, защищая их права в судах любой инстанции.

Юридическая помощь в трудовом законодательстве

Фирма «Бизнес Маркет» предоставляет комплексные и профессиональные юридические услуги в области индивидуального и коллективного трудового права и отношений в сфере социального обеспечения, в которую входит ведение судебных процессов в области трудового права в судах всех инстанций.

Клиентам Юридической фирмы предлагается помощь на каждом этапе их производства, оформляя полностью всю документацию, координируя процесс судопроизводства, прекращения и продолжения трудовых отношений.

Сделки с недвижимостью и инвестиции в строительство

Если вам нужна помощь или услуги опытного юриста на любом этапе сделок, заключаемых на рынке недвижимости, начиная от юридического анализа недвижимости и рисков, связанных с их приобретением, до юридических переговоров при возникновении споров или формальностей – обязательно обратитесь в Юридический центр.

Гражданское право

Юридическая фирма предлагает помощь в области гражданского и семейного права, в частности: