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Киев отказался предоставлять особый статус республикам Донбасса

Киев отказался предоставлять особый статус республикам Донбасса

14 мая, после переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, офис президента Украины сообщил, что исключает закрепление особого статуса Донбасса в конституции.

Также отмечается: украинская сторона акцентировала внимание на том, что выборы в ЛДНР могут быть проведены исключительно в рамках украинского избирательного законодательства с соблюдением всех норм Конституции Украины.

При этом Киев настаивает на том, что избирательный процесс может начаться только после того, как Украина получит полный контроль над границей с Россией.

Официальный Киев уже даже захотел провести при поддержке иностранных партнеров «ревизию собственного имущества на захваченной территории» и возобновить систему налогообложения и расчетов.

Украинские СМИ пишут, что, узнав об этих требованиях, представитель России Борис Грызлов почему-то «был недоволен». Политик обвинил Украину в нежелании прекращать боевые действия и в отказе от прямого диалога с представителями ЛДНР.

Представитель Кремля даже заявил, что партия, которая называет себя «Слугой народа», рискует превратиться в партию «слуг войны». А позицию украинской стороны охарактеризовал как «серьезный вызов и угрозу для Минского процесса».

И нужно признать, что Грызлову совершенно нечего возразить. И странно удивляться тому, что он не обрадовался, услышав «принципиальную позицию» Украины. Ведь она не совпадает ни с одним пунктом Минских договоренностей и звучит как ультиматум, требующий от республик Донбасса полной капитуляции на условиях Киева.

И судя по всему, «недоволен» таким поведением оказался не только представитель Кремля. Похоже, что постоянное нежелание Киева выполнять договоренности в рамках «нормандского формата» утомила и европейских партнеров.

Как ранее сообщало ИА Newstes, 13 мая Германия вызывала на переговоры представителя администрации президента РФ Дмитрия Козака для консультаций по Донбассу. Приглашению Берлина не помешали ни пандемия коронавируса, ни санкции ЕС, под которыми находится Козак.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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