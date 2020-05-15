Кишинев и Тирасполь обвиняют друг друга в недоговороспособности
Приднестровские политические представители опровергли обвинение Кишинева в том, что очередное заседание совместных экспертных (рабочих) групп по таможенным проблемам и проблемам прав человека не состоялось из-за недоговороспособности Тирасполя.
Бюро Республики Молдавия 14 мая распространило сообщение, в котором говорится, что власти Приднестровья, неоднократно заявляя о необходимости обсуждения механизма доставки грузов в регион, на практике отказываются садиться за стол переговоров. Напомним, проблемы доставки в Приднестровье грузов, включая гуманитарные, возникли после того, как Украина из-за карантина закрыла границу на приднестровском участке. В этих условиях машины вынуждены следовать транзитом через территорию РМ, где сталкиваются с задержкой, вызванной административными проволочками.
Во внешнеполитическом ведомстве ПМР пояснили, что перенос видеоконференции был обусловлен тем, что именно молдавские представители оказались не готовы к диалогу по заданной повестке.
Таким образом, подчеркивают приднестровские переговорщики, молдавская сторона преднамеренно срывает работу экспертных групп, напоминая, что это не единичная практика блокирования переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта.
МИД добавил, что большинство обязательств, принятых Кишиневом в рамках пакета «Берлин плюс», до сих пор остаются не выполненными.
Как сообщало ИА Newstes, в ОБСЕ считают, что Кишиневу и Тирасполю необходимо продолжать интенсивный диалог, активность которого должна быть больше, чем до начала пандемии. Об этом заявил глава миссии в Молдавии Клаус Нойкирх. По его словам, регулярное взаимодействие политических представителей сторон позволит решить гуманитарные проблемы, которые возникли в связи с кризисом из-за пандемии Covid-19.
Такое заявление последовало после того, как вице-премьер РМ по вопросам реинтеграции Кристина Лесник попыталась убедить западных партнеров в том, что в условиях борьбы с пандемией коронавируса приднестровские власти «навязывают выдуманную самоизоляцию», «ограничивая права и свободы граждан» и отказываются участвовать в обсуждении этой проблематики.
МИД Приднестровья назвал позицию Лесник «спекулятивным выпадом», направленным на отвлечение внимания международных партнеров и широкой общественности от реальных проблем приднестровского диалога.