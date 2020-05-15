Кишинев и Тирасполь обвиняют друг друга в недоговороспособности

Лидия Мартынова

Приднестровские политические представители опровергли обвинение Кишинева в том, что очередное заседание совместных экспертных (рабочих) групп по таможенным проблемам и проблемам прав человека не состоялось из-за недоговороспособности Тирасполя.

Бюро Республики Молдавия 14 мая распространило сообщение, в котором говорится, что власти Приднестровья, неоднократно заявляя о необходимости обсуждения механизма доставки грузов в регион, на практике отказываются садиться за стол переговоров. Напомним, проблемы доставки в Приднестровье грузов, включая гуманитарные, возникли после того, как Украина из-за карантина закрыла границу на приднестровском участке. В этих условиях машины вынуждены следовать транзитом через территорию РМ, где сталкиваются с задержкой, вызванной административными проволочками.

Во внешнеполитическом ведомстве ПМР пояснили, что перенос видеоконференции был обусловлен тем, что именно молдавские представители оказались не готовы к диалогу по заданной повестке.

«Есть соответствующая дипломатическая переписка, включающая международных представителей в формате „5+2“ (ОБСЕ, Россия, Украина — посредники, США, Евросоюз — наблюдатели), которые знают реальное положение дел, поэтому подобные вбросы нацелены исключительно на создание ложного инфоповода в СМИ», — заявили в МИД Приднестровья.

Таким образом, подчеркивают приднестровские переговорщики, молдавская сторона преднамеренно срывает работу экспертных групп, напоминая, что это не единичная практика блокирования переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта.

«С января этого года заседание подгруппы по банковским вопросам многократно переносилось Кишиневом, который и сегодня не дал ответа о готовности к работе. Без ответа остались инициативы Приднестровья об организации онлайн-общения экспертных групп по телекоммуникации и автотранспорту», — напомнил Тирасполь.

МИД добавил, что большинство обязательств, принятых Кишиневом в рамках пакета «Берлин плюс», до сих пор остаются не выполненными.

«Подобные инсинуации наглядно показывают наличие фрустрации и даже страхов у представителей Кишинева перед реальной экспертной работой, что также отражает общую бессодержательность нынешней позиции РМ в рамках переговорного процесса. Молдавские представители максимально оттягивают тот момент, когда им попросту будет нечего ответить на многочисленные аргументы приднестровской стороны», — заключили приднестровские дипломаты.

Как сообщало ИА Newstes, в ОБСЕ считают, что Кишиневу и Тирасполю необходимо продолжать интенсивный диалог, активность которого должна быть больше, чем до начала пандемии. Об этом заявил глава миссии в Молдавии Клаус Нойкирх. По его словам, регулярное взаимодействие политических представителей сторон позволит решить гуманитарные проблемы, которые возникли в связи с кризисом из-за пандемии Covid-19.

Такое заявление последовало после того, как вице-премьер РМ по вопросам реинтеграции Кристина Лесник попыталась убедить западных партнеров в том, что в условиях борьбы с пандемией коронавируса приднестровские власти «навязывают выдуманную самоизоляцию», «ограничивая права и свободы граждан» и отказываются участвовать в обсуждении этой проблематики.

МИД Приднестровья назвал позицию Лесник «спекулятивным выпадом», направленным на отвлечение внимания международных партнеров и широкой общественности от реальных проблем приднестровского диалога.

«Политические представители Молдавии демонстрируют критическое снижение своего профессионального уровня, тем самым срывают диалог сторон и мешают прогрессу урегулирования», — заключил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.