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Китай поддержал Россию в связи с обвинениями в занижении смертности

Китай поддержал Россию в связи с обвинениями в занижении смертностиФото: Алексей Майшев / РИА Новости

Китай поддерживает борьбу России с коронавирусом SARS-CoV-2 в связи с обвинениями в занижении смертности от COVID-19 в российской статистике. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает РИА Новости.

«Китайская сторона обратила внимание на то, что некоторые западные СМИ пытаются раздуть тему с уровнем смертности от COVID-19 в России. (...) Китай решительно поддерживает усилия РФ в борьбе с коронавирусом и верит, что под сильным руководством президента Владимира Путина российский народ сможет добиться победы в борьбе с пандемией», — приводит агентство его слова.

Дипломат добавил, что международному сообществу стоит объединить усилия в борьбе с пандемией, а не «делать поспешные выводы и сваливать вину на других».

13 мая МИД России сообщил, что российская сторона обратилась в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО по поводу обвинений в дезинформации, а также направила официальные письма с требованием дать опровержение в редакции изданий, сообщивших о возможном занижении показателей.

Financial Times ранее написала, что в России число умерших пациентов с коронавирусом может быть на 70 процентов выше официальных данных. Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович при этом заявила, что в стране не наблюдается фактов сознательного занижения смертности.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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