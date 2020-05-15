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Кузнецова рассказала о просьбах включить в выплату детей 16-17 лет

Кузнецова рассказала о просьбах включить в выплату детей 16-17 лет

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


От родителей поступают просьбы о расширении выплат в 10 тысяч рублей на детей в возрасте 16-17 лет, рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в России Анны Кузнецовой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что по некоторым обращениям уже готовятся запросы в ведомства.

Президент России Владимир Путин 11 мая объявил о введении с 1 июня в стране единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей на детей с 3 до 15 лет включительно в качестве новых мер поддержки при пандемии коронавируса.

 

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По материалам: pnp.ru

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