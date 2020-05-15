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Лавров назвал возмутительными попытки Запада очернить Россию под предлогом пандемии

Лавров назвал возмутительными попытки Запада очернить Россию под предлогом пандемии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил резкую реакцию России на обвинения со стороны западных СМИ в дезинформации по коронавирусу COVID-19. Напоминаем, что накануне пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в начале кампании против России.

Сегодня, 15 мая было опубликовано большое интервью Сергея Лаврова медиахолдингу РБК. В ходе беседы с журналистами Сергей Лавров опроверг информацию о том, что рассматривается вопрос о лишении аккредитации Financial Times и The New York Times. Главный дипломат страны подчеркнул, что он не слышал ничего подобного, с Марией Захаровой эта тема не обсуждалась и более того, вряд ли будет обсуждаться.

Но в то же время Лавров уверен в том, что представители СМИ должны нести ответственность за то, что они пишут. Публикации, подобные тем, что появились в Bloomberg, Financial Times и The New York Times, Сергей Лавров отнес к категории "хайли-лайкли" и заверил, что российские власти "будут последними из тех, кто хотел бы скрывать правду о коронавирусе".

Напоминаем, что ранее ряд западных СМИ опубликовал материалы, в которых высказываются подозрения о том, что российские власти скрывают реальную статистику смертности от коронавируса в России.

# Политика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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