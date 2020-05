Лавров назвал возмутительными попытки Запада очернить Россию под предлогом пандемии

Вадим Карасев

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил резкую реакцию России на обвинения со стороны западных СМИ в дезинформации по коронавирусу COVID-19. Напоминаем, что накануне пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в начале кампании против России.

Сегодня, 15 мая было опубликовано большое интервью Сергея Лаврова медиахолдингу РБК. В ходе беседы с журналистами Сергей Лавров опроверг информацию о том, что рассматривается вопрос о лишении аккредитации Financial Times и The New York Times. Главный дипломат страны подчеркнул, что он не слышал ничего подобного, с Марией Захаровой эта тема не обсуждалась и более того, вряд ли будет обсуждаться.

Но в то же время Лавров уверен в том, что представители СМИ должны нести ответственность за то, что они пишут. Публикации, подобные тем, что появились в Bloomberg, Financial Times и The New York Times, Сергей Лавров отнес к категории "хайли-лайкли" и заверил, что российские власти "будут последними из тех, кто хотел бы скрывать правду о коронавирусе".

Напоминаем, что ранее ряд западных СМИ опубликовал материалы, в которых высказываются подозрения о том, что российские власти скрывают реальную статистику смертности от коронавируса в России.