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Лавров рассказал о проекте документа виртуального саммита СБ ООН

Лавров рассказал о проекте документа виртуального саммита СБ ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в проекте документа виртуального саммита "пятерки" СБ ООН нет неожиданностей.

"Я думаю, там вы не найдете каких-то неожиданностей. Я не буду рассказывать о том, что в этом документе содержится, но по большому счету, если вы почитаете уже выпущенные решения Генеральной ассамблеи ООН и Группы 20, вы составите себе впечатление о том, в каком направлении идет работа на этом этапе подготовки предлагаемой французами видеоконференции постоянных членов Совета безопасности ООН", - сказал Лавров в онлайн-интервью медиахолдингу РБК.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что дата виртуального саммита "пятерки" СБ ООН все еще не согласована, но тема остается в повестке дня, продвижение вперед есть.

# В мире
По материалам: ria.ru

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