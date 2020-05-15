Лукашенко "собирает урожай" через два месяца пандемии

Вадим Карасев

Два месяца назад (11 марта) ВОЗ объявила о мировой пандемии коронавирусной инфекции, призвав все страны мира противостоять заразе. С тех пор прошло более четырех инкубационных периодов COVID-19. Россия пошла по пути стран с жесткими карантинными мерами, остановкой производств, самоизоляцией населения с вытекающими негативными последствиями для экономики.

Принципиальную позицию занял президент соседней Беларуси Александр Лукашенко. Сказав «что мы жрать потом будем», он отказался от жестких карантинных действий со стороны властей. Белорусам дали рекомендации соблюдать дистанцию, избегать людных мест, тщательно мыть руки и придерживаться прочих санитарно-эпидемиологические норм, разработанных ВОЗ.

Сейчас можно подвести промежуточный итог и сделать промежуточный вывод. Данные на сегодняшний день – 15 мая.

Как же так получилось, что в стране, где не было введено полицейских мер, связанных с карантином, смертность от коронавируса почти в два раза меньше, чем по России и по Москве? И чем дальше мы отдаляемся по времени от точки объявления пандемии, тем более сомнительными звучат обвинения в адрес Лукашенко о его «беспечности».

Мы публиковали мнение главного редактора журнала «Внешнеэкономические связи» Максима Федоренко, который критиковал методы борьбы российского руководства с коронавирусной инфекцией. Он отмечал, процитируем:







Максим Федоренко



Эксперт считает, что отсутствие объективной информации у российских властей о реальной угрозе COVID-19 заставило их действовать максимально жестко, чтобы скрыть итоги оптимизации здравоохранения. А закончилась она полным фиаско, со слов Татьяны Голиковой, чьими руками, в том числе, и проводилась реформа.