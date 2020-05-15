Лунный день сегодня 15 мая 2020 года

Вадим Карасев

Энергетика Луны сильно влияет на энергетику людей. Советы астрологов помогут вам извлечь сегодня максимум пользы из этого влияния, привлечь удачу и везение в любых делах и сферах жизни.

Сегодняшний день можно назвать днем приятных открытий и озарений. Вполне возможно, что вас посетят интересные мысли, свежие идеи в работе или бизнесе или придет вдохновение в любви. Постарайтесь привлечь в свою жизнь больше позитивных мыслей, чтобы они могли трансформироваться в удачу, которая порой очень нужна.

Фаза Луны: начинается 23 лунный день, которому суждено пройти под эгидой Рыб. Астрологи отмечают, что это день духовного роста, так что вам стоит прислушаться к чувствам, к внутреннему «Я» и к своей интуиции. Убывающая Луна и стихия Воды идеально сочетаются друг с другом, так что нас ждет позитив и удача.

Магнитные бури 15 мая: если верить прогнозам метеорологов, магнитных в этот день бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

любовь к себе;покупки;ответственность;умение идти навстречу;новые знакомства;романтика.самоограничения;страхи и комплексы;лень;откладывание дел.

В этот день вы сами можете решать, тратить время на домашние дела или нет. Любой выбор будет правильным. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют сделать перестановку мебели по правилам фэн-шуй, так как сегодня энергетика Луны благоприятна для смены обстановки. А вот делать генеральную уборку не стоит, так как есть шанс «вымести» что-нибудь лишнее.

Что надеть сегодня

Из одежды стоит выбирать то, что максимально подходит вам на ваш собственный взгляд. Самое главное — нравиться самим себе, а остальное не так важно. Можно надевать одежду любого фасона и цвета. Если вы работаете в месте, где требуется дресс-код, попробуйте добавить чуть больше индивидуальности в свой внешний вид.

В этот приятный день полезными будут украшения из керамики, из золота. Первые помогут получить дополнительный заряд бодрости, а вторые повысят мотивацию, сделают вас более харизматичными и дадут возможность произвести хорошее первое впечатление на кого угодно.

Финансы и работа в 23 лунный день

День наполнен стабильной и созидательной энергией, поэтому эта пятница может стать удачной для тех, кто умеет подстраиваться под неожиданные изменения в планах. Очень важно будет привносить что-то новое в работу и стараться как можно быстрее разделываться с назойливыми, но важными делами.





Что касается финансовой активности, то она сегодня будет весьма полезной. Можно заняться шопингом, купить подарок близкому человеку. Все важные идеи, касающиеся работы и бизнеса, лучше записывать. Стоит сразу делиться ими с сослуживцами, коллегами и начальством. Не нужно бояться проявлять креативность там, где ее не ждут.

Любовь и отношения 15 мая

В эту пятницу Луна в Рыбах поможет показать окружающим свои позитивные стороны. Это позволит понравиться большому числу людей. Лучше избегать негатива в общении, находить компромиссы с коллегами и знакомыми. Старайтесь идти навстречу другим. Ваша доброта поможет вам стать успешнее.

Стихия Воды порождает в людях страсть и желание быть ближе к любимым. Это самый лучший день для свиданий, романтики и флирта. Повезет как тем, кто уже в отношениях, так и тем, кто еще только находится на стадии поисков. Это подходящее время для новых знакомств в интернете.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Пассивность и релаксация сегодня не опасны, если, конечно, у вас нет неотложных дел, которые ждут решения. При наличии свободного времени попробуйте направить силы на саморазвитие, духовные поиски, самоанализ.

Луна в Рыбах поможет обрести внутреннюю гармонию. Это значит, что сегодня вас могут посетить какие-то очень важные мысли относительно ближайшего будущего. Сегодня удачный день для того, чтобы сделать важный жизненный выбор.