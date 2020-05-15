Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 15 мая 2020 года

Лунный день сегодня 15 мая 2020 года

Энергетика Луны сильно влияет на энергетику людей. Советы астрологов помогут вам извлечь сегодня максимум пользы из этого влияния, привлечь удачу и везение в любых делах и сферах жизни.

Сегодняшний день можно назвать днем приятных открытий и озарений. Вполне возможно, что вас посетят интересные мысли, свежие идеи в работе или бизнесе или придет вдохновение в любви. Постарайтесь привлечь в свою жизнь больше позитивных мыслей, чтобы они могли трансформироваться в удачу, которая порой очень нужна.


Фаза Луны: начинается 23 лунный день, которому суждено пройти под эгидой Рыб. Астрологи отмечают, что это день духовного роста, так что вам стоит прислушаться к чувствам, к внутреннему «Я» и к своей интуиции. Убывающая Луна и стихия Воды идеально сочетаются друг с другом, так что нас ждет позитив и удача.

Магнитные бури 15 мая: если верить прогнозам метеорологов, магнитных в этот день бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня


любовь к себе;
покупки;
ответственность;
умение идти навстречу;
новые знакомства;
романтика.

Что отпугнет успех в этот день


самоограничения;
страхи и комплексы;
лень;
откладывание дел.

Домашние дела по лунному календарю

В этот день вы сами можете решать, тратить время на домашние дела или нет. Любой выбор будет правильным. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют сделать перестановку мебели по правилам фэн-шуй, так как сегодня энергетика Луны благоприятна для смены обстановки. А вот делать генеральную уборку не стоит, так как есть шанс «вымести» что-нибудь лишнее.

Что надеть сегодня

Из одежды стоит выбирать то, что максимально подходит вам на ваш собственный взгляд. Самое главное — нравиться самим себе, а остальное не так важно. Можно надевать одежду любого фасона и цвета. Если вы работаете в месте, где требуется дресс-код, попробуйте добавить чуть больше индивидуальности в свой внешний вид.


В этот приятный день полезными будут украшения из керамики, из золота. Первые помогут получить дополнительный заряд бодрости, а вторые повысят мотивацию, сделают вас более харизматичными и дадут возможность произвести хорошее первое впечатление на кого угодно.

Финансы и работа в 23 лунный день

День наполнен стабильной и созидательной энергией, поэтому эта пятница может стать удачной для тех, кто умеет подстраиваться под неожиданные изменения в планах. Очень важно будет привносить что-то новое в работу и стараться как можно быстрее разделываться с назойливыми, но важными делами.


Что касается финансовой активности, то она сегодня будет весьма полезной. Можно заняться шопингом, купить подарок близкому человеку. Все важные идеи, касающиеся работы и бизнеса, лучше записывать. Стоит сразу делиться ими с сослуживцами, коллегами и начальством. Не нужно бояться проявлять креативность там, где ее не ждут.

Любовь и отношения 15 мая

В эту пятницу Луна в Рыбах поможет показать окружающим свои позитивные стороны. Это позволит понравиться большому числу людей. Лучше избегать негатива в общении, находить компромиссы с коллегами и знакомыми. Старайтесь идти навстречу другим. Ваша доброта поможет вам стать успешнее.

Стихия Воды порождает в людях страсть и желание быть ближе к любимым. Это самый лучший день для свиданий, романтики и флирта. Повезет как тем, кто уже в отношениях, так и тем, кто еще только находится на стадии поисков. Это подходящее время для новых знакомств в интернете.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Пассивность и релаксация сегодня не опасны, если, конечно, у вас нет неотложных дел, которые ждут решения. При наличии свободного времени попробуйте направить силы на саморазвитие, духовные поиски, самоанализ.

Луна в Рыбах поможет обрести внутреннюю гармонию. Это значит, что сегодня вас могут посетить какие-то очень важные мысли относительно ближайшего будущего. Сегодня удачный день для того, чтобы сделать важный жизненный выбор.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Аферисты нашли новый способ обкрадывать пользователей популярных в России сайтов
Аферисты нашли новый способ обкрадывать пользователей популярных в
Мишустин проводит совещание по социально-экономической ситуации
Мишустин проводит совещание по социально-экономической ситуации
Названа замена алкоголю для борьбы со стрессом в самоизоляции
Названа замена алкоголю для борьбы со стрессом в самоизоляции
Цискаридзе призвал распустить гнобившее его руководство Большого театра
Цискаридзе призвал распустить гнобившее его руководство Большого
Депутат Саблин назвал утверждения о возможной отставке Асада слухами
Депутат Саблин назвал утверждения о возможной отставке Асада слухами
У возбудителя малярии есть собственные внутренние часы
У возбудителя малярии есть собственные внутренние часы
У Елены Берковой конфисковали машину пропавшего мужа
У Елены Берковой конфисковали машину пропавшего мужа
Российский губернатор проверит на себе препарат для иммунитета против COVID-19
Российский губернатор проверит на себе препарат для иммунитета против
Лунный день сегодня 15 мая 2020 года
Лунный день сегодня 15 мая 2020 года
Мантуров: дефицита перчаток в России нет
Мантуров: дефицита перчаток в России нет
Женщина варила макароны и узрела «чудо»
Женщина варила макароны и узрела «чудо»
РФС: Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
РФС: Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

Топ на сегодня

Суд Литвы не принял жалобу Белоруссии о слитой из «Дружбы» нефти
Суд Литвы не принял жалобу Белоруссии о слитой из «Дружбы» нефти
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных COVID-19
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных
Максим Фадеев: «Воровство в MALFA стало системным. Тащили камеры, шнуры, батарейки»
Максим Фадеев: «Воровство в MALFA стало системным. Тащили камеры,
Законодательная неотложка Приморья
Законодательная неотложка Приморья
В Тюменской области предприниматели начали получать микрозаймы
В Тюменской области предприниматели начали получать микрозаймы

Еще по теме

Лунный день сегодня 19 ноября 2019 года
Лунный день сегодня 9 мая 2020 года
Лунный день сегодня 25 марта 2020 года
Лунный день сегодня 10 января 2020 года