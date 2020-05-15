Максим Фадеев: «Воровство в MALFA стало системным. Тащили камеры, шнуры, батарейки»

Лидия Мартынова

Продюсер пережил непростой 2019 год, который провел своеобразную черту под той деятельностью, которой Фадеев занимался в последнее время. Так, очень многие артисты ушли от мэтра, а лейбл MALFA и вовсе накрыли реформы.

И дело не только в скандалах с экс-подопечными. Максим Александрович рассказал, что в компании участились случаи воровства. «Почему я разогнал весь менеджерский состав MALFA? Потому что воровство стало системным. Воровали все, что только было можно. Тащили камеры, шнуры, батарейки. Я устал работать с непонятным контингентом, который приходил ко мне с красивыми дипломами. Оказывается, что есть такой новый стиль: ты приходишь, ты вообще никто, у тебя есть диплом, ты говоришь «я все знаю», тебя берут на испытательный срок на пару месяцев на большую зарплату, ты поработал, забрал свои 500-600 тысяч и пошел в другую компанию рассказывать ту же самую сказку. Вот у меня таких красавцев было очень много», — говорит Фадеев.

Теперь мэтр иначе строит отношения с подчиненными. «Я не буду больше относиться к сотрудникам, как к части моей семьи. Потому что понял: не может быть двух семей. Только одна. У меня она из трех человек. Это раньше я думал, что мы семья, что мы вместе... А оказывается, я всех заставлял! Командной истории, мечты, которую я хотел создать — не получилось. Не склеилась эта ваза. Поэтому я посчитал, что это не мой путь, закрыл это и счастлив», — подчеркнул Максим.

Продюсер планирует сотрудничать с зарубежными артистами. Параллельно пробует новые стили, работает с бойзбендом «Инки», который выступает в жанре K-pop.





«Ребята из «Инки» творцы: они сами сочиняют, сами ставят хореографию, сами себя одевают. Они — личности. Я буду брать западных артистов и развивать. У нас будут подписанные американцы, англичане, которых мы будем раскручивать там. Музыка везде одинаковая, у нее нет языка», — говорит Фадеев.

Хоть песни ребята и пишут сами, Максим контролирует творческий процесс. «Я никогда не ставлю свою фамилию, но корректирую, подсказываю и делаю вещи, с которыми песня приобретает другой контекст. В этом и есть моя ценность и ценность продюсирования», — отметил он.

Мэтр признается, что часто уезжает на Бали, где у него есть комплекс вилл, чтобы отдохнуть от российского шоу-бизнеса, в котором, по его словам, нет искренности, а лишь снобизм и пафос.

Фото: Instagram