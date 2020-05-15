Мамука Хазарадзе: Марионеточным правительством Грузии управляет Россия
Сегодня, 00:21 Влада Некрасова
Власти Грузии, «управляемые российскими силами», «выполняя их задание», остановили проект строительства глубоководного порта Анаклия, полагает один из учредителей оппозиционной партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе.
«Правительство Грузии — это марионеточное, управляемое российской силой правительство, прямым заданием этой силы было остановить проект Анаклии. И это происходит в то время, когда Россия в Тамани строит глубоководный порт. Картина ясна, долго на этом не буду останавливаться. Мы продолжаем развитие», — заявил Хазарадзе.
Так Хазарадзе ответил на опубликованное неправительственной организацией «Международная прозрачность — Грузия» заключение международного эксперта по уголовному делу против основателей TBC Bank Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.
«Сегодня было опубликовано заключение независимого международного эксперта. Приглашенный из Австралии независимый эксперт изучил политически мотивированное дело против меня и Бадри Джапаридзе. Следовательно, было представлен еще один международного уровня документ, в котором говорится, что мы не только не имеем дела с отмыванием денег, а и вообще в этом деле нет каких-либо признаков преступления. Это важно, так же, как и наша с Бадри борьба имела значение для правосудия и справедливости, и это еще раз подтверждает существование в стране пристрастности прокуратуры и суда, политически мотивированных дел. Все это было направлено на срыв одного из самых важных для нашей страны проектов, речь идет о проекте Анаклии. Уже два года длится это дело и все для того, чтобы временно достичь остановки Анаклии», — полагает экс-банкир.
НПО «Международная прозрачность — Грузия» опубликовала 14 мая заключение, подготовленное международным экспертом Полин Дэвидом, которое касается уголовного дела против Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Автандила Церетели. По мнению Девида, не существует доказательств того, что эти бизнесмены по отдельности или группой совершили такое преступление, как отмывание денег.
«Даже в том случае, если суд признает все существующие в деле факты в пользу стороны обвинения, эти обстоятельства все равно не подтвердят обвинение в отмывании денег. Отмывание денег и (предикативное) преступление, связанное с незаконным завладением имуществом — это разные преступления. Лишь доказательства, подтверждающие предикативное преступление, не могут подтвердить обвинения в отмывании денег… Даже в том случае, если сторона обвинения докажет факт совершения преступления, связанного с незаконным завладением имуществом, любые последующие действия утвердят лишь факт использования незаконно полученных доходов, а не отмывания денег», — отмечается в заявлении эксперта.
Отмеченные бизнесмены оказались в центре внимания грузинской общественности в начале января 2019 года. Именно тогда стало известно, что прокуратура Грузии изучает одну из банковских операций TBC Bank 2008 года на предмет отмывания $ 17 млн. Подозрение пало на главу наблюдательного совета банка Мамуку Хазарадзе и его заместителя Бадри Джапаридзе. Тогда же под давлением Нацбанка Грузии они покинули свои должности. В сентябре 2019 года основатель крупнейшего в Грузии банка, который занимался реализацией проекта первого глубоководного порта в Анаклия, Хазарадзе объявил о создании общественного движения «Лело», в конце года оно было преобразовано в политическую партию «Лело для Грузии».