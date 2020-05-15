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Мамука Хазарадзе: Марионеточным правительством Грузии управляет Россия

Мамука Хазарадзе: Марионеточным правительством Грузии управляет Россия

Власти Грузии, «управляемые российскими силами», «выполняя их задание», остановили проект строительства глубоководного порта Анаклия, полагает один из учредителей оппозиционной партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе.

«Правительство Грузии — это марионеточное, управляемое российской силой правительство, прямым заданием этой силы было остановить проект Анаклии. И это происходит в то время, когда Россия в Тамани строит глубоководный порт. Картина ясна, долго на этом не буду останавливаться. Мы продолжаем развитие», — заявил Хазарадзе.

Так Хазарадзе ответил на опубликованное неправительственной организацией «Международная прозрачность — Грузия» заключение международного эксперта по уголовному делу против основателей TBC Bank Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

«Сегодня было опубликовано заключение независимого международного эксперта. Приглашенный из Австралии независимый эксперт изучил политически мотивированное дело против меня и Бадри Джапаридзе. Следовательно, было представлен еще один международного уровня документ, в котором говорится, что мы не только не имеем дела с отмыванием денег, а и вообще в этом деле нет каких-либо признаков преступления. Это важно, так же, как и наша с Бадри борьба имела значение для правосудия и справедливости, и это еще раз подтверждает существование в стране пристрастности прокуратуры и суда, политически мотивированных дел. Все это было направлено на срыв одного из самых важных для нашей страны проектов, речь идет о проекте Анаклии. Уже два года длится это дело и все для того, чтобы временно достичь остановки Анаклии», — полагает экс-банкир.

НПО «Международная прозрачность — Грузия» опубликовала 14 мая заключение, подготовленное международным экспертом Полин Дэвидом, которое касается уголовного дела против Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Автандила Церетели. По мнению Девида, не существует доказательств того, что эти бизнесмены по отдельности или группой совершили такое преступление, как отмывание денег.

«Даже в том случае, если суд признает все существующие в деле факты в пользу стороны обвинения, эти обстоятельства все равно не подтвердят обвинение в отмывании денег. Отмывание денег и (предикативное) преступление, связанное с незаконным завладением имуществом — это разные преступления. Лишь доказательства, подтверждающие предикативное преступление, не могут подтвердить обвинения в отмывании денег… Даже в том случае, если сторона обвинения докажет факт совершения преступления, связанного с незаконным завладением имуществом, любые последующие действия утвердят лишь факт использования незаконно полученных доходов, а не отмывания денег», — отмечается в заявлении эксперта.

Отмеченные бизнесмены оказались в центре внимания грузинской общественности в начале января 2019 года. Именно тогда стало известно, что прокуратура Грузии изучает одну из банковских операций TBC Bank 2008 года на предмет отмывания $ 17 млн. Подозрение пало на главу наблюдательного совета банка Мамуку Хазарадзе и его заместителя Бадри Джапаридзе. Тогда же под давлением Нацбанка Грузии они покинули свои должности. В сентябре 2019 года основатель крупнейшего в Грузии банка, который занимался реализацией проекта первого глубоководного порта в Анаклия, Хазарадзе объявил о создании общественного движения «Лело», в конце года оно было преобразовано в политическую партию «Лело для Грузии».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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