Мантуров: дефицита перчаток в России нет

Влада Некрасова

Дефицита перчаток в России нет, ожидается выход на производство 400 тысяч пар в сутки к августу, рассказал журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Мы рассчитываем выйти к августу на общий объем производства по стране суточный примерно на 400 и в дальнейшем до 500 тысяч (пар - ред.). Что касается обеспеченности - если брать нормативы Минздрава, то, конечно же, этого объема для обеспечения всей системы здравоохранения посуточно недостаточно, поэтому мы дополнительно еще закупаем у коллег из Китая. Но когда мы выйдем на полмиллиона пар в сутки, то это полностью обеспечит не только внутренние потребности, но и будет давать возможность выходить на экспортные рынки", - сказал он.