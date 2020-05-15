Мария Миногарова: «После операции ближайшие несколько лет у меня не может быть детей»

Влада Некрасова

Телеведущая и модель не скрывает, что испытывала серьезные проблемы со здоровьем. Звезде поставили диагноз тиреотоксикоз, связанный с неправильной работой щитовидной железы. Последовало хирургическое вмешательство, после которого ей пришлось забыть о материнстве.

Как и многим незамужним звездам, 31-летней Марии Миногаровой часто задают вопросы о планах на брак и рождение детей. Телеведущая считает подобное любопытство возмутительным, ведь у женщины попросту могут быть проблемы со здоровьем.

Маша призналась, что перенесла тяжелое заболевание, связанное с щитовидной железой. «Вот у меня была операция с радиоактивным йодом, и ближайшие несколько лет у меня никак не может быть детей. Мне нельзя беременеть, потому что могут быть неудачные последствия», — откровенничала она в личном блоге.

Впрочем, модель отметила, что легко говорит на эту тему, потому что пока не планирует становиться матерью. Сейчас Мария наслаждается успехами в карьере: она востребована, как на телевидении, так и в модельном бизнесе. «Если честно, мне все равно. Я детей не хотела — ни сегодня, ни вчера», — заявила знаменитость.

По мнению Миногаровой, расспросы о личном позволяют себе только бестактные сплетники. Им и в голову не может прийти, что кто-то может переживать по этому поводу настоящую трагедию.





«Есть, например, люди, которые очень хотят детей. Они страдают от какой-то проблемы, пытаются забеременеть, тратят на это деньги, решают вопросы со здоровьем, придумывают варианты, как родить. И когда человеку, который годами собирает коробочку с сосками, говорят: «Когда у тебя деточки будут?» у него просто обрушивается внутренний мир, начинается депрессия и тоска», — негодовала Мария.

Первой с размышлениями модели согласилась 29-летняя Юлия Топольницкая. «Да, это ужасно! Просто ноль воспитания! Отсутствие этики и мозгов! И самое интересное, что у нас еще люди могут свободно говорить так: «Ой, ты потолстела или беременна?» — писала актриса.

Поклонники поблагодарили Миногарову за искренность и выразили слова поддержки. «Очень раздражает этот вопрос, правда. Особенно, когда к этому добавляют возраст. Ты начинаешь думать, что после 30 жизни не бывает и детей тоже...»; «В моем личном окружении есть люди, которые, может, и хотели бы, но не могут иметь детей. Ко мне постоянно пристают с этим вопросом. Я не очень понимаю, как наличие или отсутствие у меня детей влияет на жизнь любопытствующих?» — возмущались пользователи.

Фото: Daniele Venturelli/Getty Images