Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Меган Маркл и принц Гарри неожиданно появились на видеоконференции, посвященной проблемам психического здоровья

Меган Маркл и принц Гарри неожиданно появились на видеоконференции, посвященной проблемам психического здоровья

Меган Маркл и принц Гарри неожиданно появились на видеоконференции, посвященной проблемам психического здоровья

Видеоформат общения прочно вошел в нашу жизнь за последние несколько месяцев. Таким способом взаимодействия с другими людьми сейчас, во время пандемии коронавируса, пользуются очень многие. 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри, что называется, тоже в тренде — по видеосвязи они созваниваются с членами королевской семьи и своими друзьями. А в среду они неожиданно подключились к дискуссии некоммерческой организации Crisis Text Line, чтобы поговорить о проблемах психического здоровья в условиях пандемии коронавируса.


Появление Меган и Гарри на конференции стало неожиданностью для ее участников. Один из сотрудников компании Рикки Нил поделился кадром с видеовстречи, на которой показал на экране герцогов Сассекских.

Я все еще шокирован тем, что Меган и Гарри появились на нашей вчерашней встрече,

— написал он.

К слову, это было первое официальное "появление" пары на публике с начала карантина.


Меган и Гарри, как и многие знаменитости, тоже стараются помогать людям, которые больше остальных страдают во время пандемии. К примеру, месяц назад они стали волонтерами благотворительной организации Angel Food и развозили продукты питания наиболее уязвимым гражданам в Лос-Анджелесе.
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

"Новый закон". Саакашвили предложил первый акт на новой должности
"Новый закон". Саакашвили предложил первый акт на новой должности
В Кемеровской области при пожаре погибли 4 человека, двое из них — дети
В Кемеровской области при пожаре погибли 4 человека, двое из них —
Меган Маркл и принц Гарри неожиданно появились на видеоконференции, посвященной проблемам психического здоровья
Меган Маркл и принц Гарри неожиданно появились на видеоконференции,
Сын Ирины Цывиной наплевал на сестру и незаконно завладел всем имуществом скончавшейся матери
Сын Ирины Цывиной наплевал на сестру и незаконно завладел всем
Руководители бизнеса назвали сроки восстановления экономики России
Руководители бизнеса назвали сроки восстановления экономики России
Психосоматика: мифы и реальность
Психосоматика: мифы и реальность
Оставленный медиками у подъезда пенсионер с коронавирусом умер в Москве
Оставленный медиками у подъезда пенсионер с коронавирусом умер в
Посольство КНР отреагировало на украинский иск о коронавирусе в суде Киева
Посольство КНР отреагировало на украинский иск о коронавирусе в суде
Энерговредители: уберите эти растения из дома, чтобы избавиться от бед, неудачи и безденежья
Энерговредители: уберите эти растения из дома, чтобы избавиться
Forbes предрек появление первого в мире триллионера
Forbes предрек появление первого в мире триллионера
Жителям НАО сохранят льготы и экономические гарантии
Жителям НАО сохранят льготы и экономические гарантии
Раскрыта схема мошенничества на «Кто хочет стать миллионером?»
Раскрыта схема мошенничества на «Кто хочет стать миллионером?»

Топ на сегодня

Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19

Еще по теме

Первое появление Меган Маркл и принца Гарри после свадьбы: фото
Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли в свет вместе
Меган Маркл впервые появилась на публике в обществе принца Гарри
Это официально: Меган Маркл и принц Гарри помолвлены