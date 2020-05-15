Меган Маркл и принц Гарри неожиданно появились на видеоконференции, посвященной проблемам психического здоровья

Вадим Карасев

Видеоформат общения прочно вошел в нашу жизнь за последние несколько месяцев. Таким способом взаимодействия с другими людьми сейчас, во время пандемии коронавируса, пользуются очень многие. 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри, что называется, тоже в тренде — по видеосвязи они созваниваются с членами королевской семьи и своими друзьями. А в среду они неожиданно подключились к дискуссии некоммерческой организации Crisis Text Line, чтобы поговорить о проблемах психического здоровья в условиях пандемии коронавируса.





Появление Меган и Гарри на конференции стало неожиданностью для ее участников. Один из сотрудников компании Рикки Нил поделился кадром с видеовстречи, на которой показал на экране герцогов Сассекских.

Я все еще шокирован тем, что Меган и Гарри появились на нашей вчерашней встрече,

— написал он.

К слову, это было первое официальное "появление" пары на публике с начала карантина.





Меган и Гарри, как и многие знаменитости, тоже стараются помогать людям, которые больше остальных страдают во время пандемии. К примеру, месяц назад они стали волонтерами благотворительной организации Angel Food и развозили продукты питания наиболее уязвимым гражданам в Лос-Анджелесе.