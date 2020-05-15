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Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи отметили День матери вместе с мамой герцогини Дорией Рэгланд

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи отметили День матери вместе с мамой герцогини Дорией Рэгланд

38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри режим самоизоляции соблюдают строго — карантин они проводят дома в Лос-Анджелесе вместе со своим годовалым сыном Арчи (и даже его день рождения они отметили в узком семейном кругу в своем особняке). Однако на День матери (в некоторых странах он отмечался 10 мая) супруги сделали исключение и встретились с мамой герцогини Дорией Рэгланд, которая тоже живет в Калифорнии.

Об этом сообщили несколько источников, также сказавшие, что Меган очень близка со своей мамой — Дория навещала семью дочери и в Ванкувере, куда герцоги Сассекские переехали после сложения с себя королевских полномочий.


Дория Рэгланд, Меган Маркл и принц Гарри

Со своей тещей прекрасно ладит и младший внук королевы Елизаветы II. Более того, он совсем не возражает против того, чтобы она жила вместе с ними.

Как только карантин закончится, Гарри и Меган переедут в новый дом, и они хотят, чтобы Дория жила с ними. Гарри тоже сблизился с ней, так что он не возражает против той идеи, чтобы теща жила вместе с ними,— говорили инсайдеры.

К слову, именно с подачи мамы Меган супруги приняли участие в благотворительном проекте организации Angel Food, став на два дня ее волонтерами (они разносили продукты питания наиболее уязвимым гражданам Лос-Анджелеса). О том, что проект нуждается в помощи, Меган сообщила ее мать. Она сказала дочери о нехватке продовольствия в этом районе и предложил им вступить в организацию.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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