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Министр культуры России Ольга Любимова вылечилась от коронавируса

Министр культуры России Ольга Любимова вылечилась от коронавирусаФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Министр культуры России Ольга Любимова вылечилась от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 14 мая.

Глава Минкульта рассказала, что врачи выписали ее, поэтому она вернулась к работе. «Чувствую себя хорошо», — добавила Любимова.

По словам министра, болезнь протекала в легкой форме. Во время лечения она провела дома почти три недели.

О том, что Любимова заразилась коронавирусом, стало известно 6 мая. Информацию о болезни подтвердила ее пресс-секретарь Анна Усачева. Она пояснила, что из-за легкой формы болезни министра решили не госпитализировать.

Глава Минкульта стала уже третьим членом правительства России, у которого выявили COVID-19. 30 апреля сообщалось, что коронавирусом заразился премьер-министр России Михаил Мишустин. 1 мая министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева также госпитализировали с коронавирусом. Диагноз подтвердился не только у главы Минстроя, но и у одного из его заместителей Дмитрия Волкова.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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