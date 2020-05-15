Минкультуры предлагает проводить в творческих вузах часть экзаменов очно

Лидия Мартынова

Министерство культуры РФ предлагает обсудить возможность проведения очных экзаменов по ряду творческих специальностей, соответствующее письмо направлено для рассмотрения в министерство науки и высшего образования, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры.

"Минкультуры России предложило обсудить возможность проведения очных экзаменов по отдельным творческим специальностям. Соответствующее письмо министра культуры РФ Ольги Любимовой направлено для рассмотрения министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову. В нем содержатся предложения по специальностям и направлениям подготовки, вступительные экзамены по которым предлагается провести очно", - сказано в сообщении.

В предварительный перечень попали "Хореографическое искусство", "Режиссура кино, телевидения и театра", "Живопись и графика", "Актерское искусство", "Дирижирование", "Операторство", "Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором", "Вокальное искусство".

"Учитывая специфику приемной кампании творческих вузов, мы понимаем, что провести вступительные экзамены исключительно с использованием дистанционных технологий в этом году затруднительно. Вступительные испытания по тем специальностям, которые включены в подготовленный нами перечень, сложно оценивать без личного контакта. Поэтому мы обратились в Минобрнауки России с предложением совместно проработать их проведение в очном формате", – сказала Любимова, слова которой привели в пресс-службе.

Отмечается, что Минкультуры обсуждает данные предложения с профессиональным сообществом и находится в постоянном диалоге со всеми заинтересованными сторонами для выработки совместных решений.