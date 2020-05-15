Мировые продажи автомобилей в 2020 году упадут на 20%

Влада Некрасова

Международное рейтинговое агентство Moody’s ухудшило свой прогноз мировых продаж автомобилей в 2020 году, поскольку серьезность глобальной рецессии становится все более очевидной. Согласно новому отчету, Moody’s Investors Service ожидает, что глобальные продажи автомобилей в 2020 году упадут на 20%, по сравнению с предыдущим прогнозом падения на 14%."Глобальный рост продаж автомобилей в 2021 году, скорее всего, восстановится на 11,5%, хотя и с уменьшенной базы, в связи с ожиданиями роста ВВП стран G20 в следующем году на 4,8%", – сказал старший вице-президент Moody’s Фальк Фрей.В Европе продажи автомобилей в 2020 году упадут на 30%, по сравнению с предыдущим прогнозом падения на 21%. Продажи в США упадут на 25% в 2020 году, в сравнении с предыдущим прогнозом падения на 15%.