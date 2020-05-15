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Мишустин поручил подготовить документы о новых мерах поддержки граждан

Мишустин поручил подготовить документы о новых мерах поддержки граждан
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил в ближайшее время завершить подготовку нормативных документов для реализации поручений президента о новых мерах поддержки граждан и бизнеса, а также держать вопрос на контроле.

"В связи с крайней важностью мер, которые поручил нам президент, я прошу вас, Дмитрий Юрьевич (вице-премьер Григоренко), в ближайшие дни завершить подготовку всех нормативных документов и продолжать держать этот вопрос на контроле", - сказал Мишустин в пятницу на совещании по социально-экономической ситуации.

# Политика
По материалам: ria.ru

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