Мишустин поручил подготовить документы о новых мерах поддержки граждан

Алексей Вольцев

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил в ближайшее время завершить подготовку нормативных документов для реализации поручений президента о новых мерах поддержки граждан и бизнеса, а также держать вопрос на контроле.

"В связи с крайней важностью мер, которые поручил нам президент, я прошу вас, Дмитрий Юрьевич (вице-премьер Григоренко), в ближайшие дни завершить подготовку всех нормативных документов и продолжать держать этот вопрос на контроле", - сказал Мишустин в пятницу на совещании по социально-экономической ситуации.