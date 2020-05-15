Мишустин поручил создать на "Госуслугах" раздел для обращений медиков

Влада Некрасова

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил руководителям Минздрава и Минсвязи создать на портале "Госуслуги" отдельный раздел, куда медработники могли бы обратиться за помощью в решении возникающих вопросов, в частности, проблем с получением положенных им стимулирующих выплат.

"Прошу министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Игоревича Шадаева совместно с министром здравоохранения Михаилом Альбертовичем Мурашко создать на портале госуслуг специальный раздел для обращений медиков, чтобы они могли напрямую рассказать о возникающих проблемах и получить помощь в их решении", - заявил Мишустин в пятницу на совещании по социально-экономической ситуации.