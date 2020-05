Модный дайджест: от сумки в поддержку ЛГБТ до стрингов от Леди Гаги

Подводим очередные модные итоги недели: Билли Айлиш выпускает футболки для Uniqlo, Ikea — сумку в поддержку ЛГБТ, а Леди Гага — стринги. Об этом и другом подробнее рассказываем в нашем дайджесте.

1.Леди Гага представила новую линейку мерча к своему альбому Chromatica

Новая пластинка Леди Гаги пока еще не появилась в продаже (релиз долгожданного альбома намечен на 29 мая), но певица уже вовсю дразнит своих поклонников. Так, в сети уже появился клип на первый сингл Stupid Love, а на этой неделе открылся и онлайн-магазин с мерчем, приуроченным к новой пластинке. Среди привычных для таких "музыкальных коллекций" худи и футболок можно найти также трусы, стринги и даже джокстрапы (накладки на пенис, обычно используются в спорте для защиты паха).





2.Билли Айлиш и Такаси Мураками выпустят коллекцию для Uniqlo

На этой неделе в инстаграме японского бренда анонсировали очередную новинку. Скоро публике будет представлена коллаборация певицы Билли Айлиш и художника Такаси Мураками. Подробностей о коллекции раскрывать пока не стали, ограничившись тизером.

Акцент в видео сделан на обуви и футболке, так что можно предположить, что эти предметы и станут основой коллекции.

Билли и Такаси уже сотрудничали — в 2019 году художник снял клип на ее песню You Should See Me in a Crown.

3.IKEA перевыпустила свою знаменитую сумку Frakta в радужной расцветке в поддержку ЛГБТ

На этой неделе стало известно, что к Международному дню борьбы с гомофобией (17 мая) и так называемому Pride Month (июнь) IKEA перевыпустила свою знаменитую сумку Frakta (ту самую, которая незаменима при закупках продуктов и переезде и которая вдохновляла Демну Гвасалию) в цветах радуги.

Обновленная модель поступит в продажу в Великобритании и будет стоить 1,50 фунта стерлингов. Все средства будут переданы в организации, занимающиеся поддержкой ЛГБТ-сообщества.





В IKEA наша культура основана на ценности единения. Мы считаем, что равенство является правом человека и что каждый заслуживает дом, где он может быть самим собой. Поскольку многие сейчас изолированы от своих комьюнити, а празднования Прайда отложены, мы считаем важным показать нашу поддержку и призвать всех предоставить безопасное и гостеприимное жизненное пространство для членов ЛГБТ-сообщества,

— сказал директор по устойчивому развитию IKEA в Великобритании Питер Джелкеби.

Напомним, что в прошлом году IKEA также выпускала такую радужную сумку в США.

4.Бренд Puma создал коллекцию со студентами лондонской школы Central Saint Martins

Спортивный бренд создал коллекцию совместно со студентами лондонской школы Central Saint Martins.





Вся одежда, обувь и аксессуары изготовлены с помощью передовых технологий окрашивания, таких как dope dye (технология окрашивания, при применении которой пигмент краски вводится в процессе изготовления нити) и цифровая печать, что сокращает использование химических веществ и воды. В Puma планируют внедрить эти инновации для создания всего ассортимента.

5.Модное чтиво: стиль Каннского кинофестиваля

На этой неделе, 12 мая, в Каннах должен был открыться 73-й Каннский кинофестиваль, но, увы, из-за пандемии коронавируса набережная Круазет останется в этом году без звездных гостей. Американское издание L'Officiel предлагает предаться воспоминаниям о былых временах — на сайте появился материал с архивными фото и любопытными комментариями к некоторым из них.





