На Волыни не могут остановить вспышку COVID-19 в областной психбольнице: за сутки — 16 новых случаев

Лидия Мартынова

На Волыни в психиатрической больнице в поселке Олыка не могут справиться со вспышкой коронавирусной инфекции. За последние сутки в районе выявлено 16 новых случаев заболевания. Все они связаны с больницей: заболели 14 пациентов и два медработника.

Ранее в больнице были выявлены 10 заболевших сотрудников — их отправили на самоизоляцию. Пятерых заразившихся пациентов перевели в инфекционный стационар в Луцке. Предположительно первой заболевшей стала женщина, поступившая на лечение 23 апреля. 4 мая пациентка скончалась.

Всего по Киверцевскому району (куда входит поселок Олыка) выявлено 74 заболевших COVID-19.

Еще одним сложным случаем является вспышка заболевания в Городищенском мужском монастыре в Хмельницкой области. За последние сутки там выявлено 11 заболевших монахов. Монастырь относится к московскому патриархату и сейчас закрыт на карантин. Руководство области полагает, что вирус распространился среди монахов, как и ранее в женском монастыре в Хмельницком, из-за пренебрежения правилами, введенными на период эпидемии.

Известно, что 12 мая один из монахов скончался в районной больнице. 54-летний мужчина лечился от пневмонии в монастыре, а когда состояние ухудшилось, обратился к официальной медицине. Посмертно у монаха подтвердился диагноз COVID-19. 35 представителей монастыря считаются контактными лицами.

Напомним, «ФАКТЫ» отслеживают ситуацию с коронавирусной инфекцией в каждой из областей.