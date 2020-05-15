"Накипело": Сергей Устюгов возмутился журналистами, путающими лыжные гонки с биатлоном

Вадим Карасев

Лыжник Сергей Устюгов возмутился тем, что телеканал "Россия 24" перепутал его с биатлонистом Евгением Устюговым.

Он опубликовал в Instagram отрывок сюжета о Евгении Устюгове, в котором можно встретить кадры с соревнований по лыжным гонкам и фрагменты с изображением самого Сергея.

"Накипело. Люди, работающие в СМИ, как вы не можете отличить биатлон от лыжных гонок?" — негодует лыжник.

Он также потребовал от телеканала извинений за ошибку.

В феврале подобную ошибку допустил Первый канал. Он использовал кадры с Сергеем Устюговым в сюжете о дисквалификации биатлониста Евгения Устюгова. Тогда на проблему обратили внимание телезрители.