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"Накипело": Сергей Устюгов возмутился журналистами, путающими лыжные гонки с биатлоном

"Накипело": Сергей Устюгов возмутился журналистами, путающими лыжные гонки с биатлоном

Лыжник Сергей Устюгов возмутился тем, что телеканал "Россия 24" перепутал его с биатлонистом Евгением Устюговым.

Он опубликовал в Instagram отрывок сюжета о Евгении Устюгове, в котором можно встретить кадры с соревнований по лыжным гонкам и фрагменты с изображением самого Сергея.

"Накипело. Люди, работающие в СМИ, как вы не можете отличить биатлон от лыжных гонок?" — негодует лыжник.

Он также потребовал от телеканала извинений за ошибку.

В феврале подобную ошибку допустил Первый канал. Он использовал кадры с Сергеем Устюговым в сюжете о дисквалификации биатлониста Евгения Устюгова. Тогда на проблему обратили внимание телезрители.

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По материалам: uposters.ru

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