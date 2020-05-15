Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Названа сумма потерь туротрасли России из-за коронавируса

Названа сумма потерь туротрасли России из-за коронавируса

На ситуации с распространением коронавируса туристическая отрасль России недополучила доходов более чем на 1,5 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы Ростуризма Зарины Догузовой.

«Туризм вошел в число отраслей, которые правительство Российской Федерации признало наиболее пострадавшими от последствий распространения коронавирусной инфекции. В настоящий момент падение оборота сферы туризма достигло 95−100%‚ а объем недополученных доходов уже превысил 1,5 трлн рублей», — говорится в письме.

В эпицентре кризисной ситуации оказались объекты, требующие значительных регулярных капитальных вложений, в том числе гостиницы, конгресс-центры, пансионаты и дома отдыха, санатории, а также курорты и круизные суда.

«Считаю чрезвычайно важным сохранить объем региональных бюджетных ассигнований на туризм и по возможности выделить дополнительные средства на его развитие и продвижение. Восстановление отрасли с нуля станет гораздо более затратным и длительным процессом, чем оказание своевременной адресной помощи действующим предприятиям», — говорится в письме Догузовой на имя глав регионов страны.

Отмечается, что при негативном сценарии работы могут лишиться до 2,5 млн человек, занятых в отрасли.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Сын Людмилы Касаткиной: «Мама была в полубреду, отец увел ее за собой»
Сын Людмилы Касаткиной: «Мама была в полубреду, отец увел ее за собой»
Названа сумма потерь туротрасли России из-за коронавируса
Названа сумма потерь туротрасли России из-за коронавируса
На Украине заявили о вине Киева при отправке кораблей в Керченский пролив
На Украине заявили о вине Киева при отправке кораблей в Керченский
Успеть до конца весны: астрологи рассказали, что обязательно нужно сделать до конца мая 2020 года
Успеть до конца весны: астрологи рассказали, что обязательно нужно
В посольство РФ для выезда из США обращаются украинцы, белорусы и казахи
В посольство РФ для выезда из США обращаются украинцы, белорусы и
Беременная Кэти Перри представила кадры из новой фотосессии
Беременная Кэти Перри представила кадры из новой фотосессии
Опрос показал отношение руководителей бизнеса к сокращениям персонала
Опрос показал отношение руководителей бизнеса к сокращениям персонала
Архангельская область и НАО создадут комиссию по объединению
Архангельская область и НАО создадут комиссию по объединению
Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
Собянин: Москва запускает массовое тестирование на антитела к COVID-19
Собянин: Москва запускает массовое тестирование на антитела к COVID-19
Эксперт оценил историческую политику на Украине
Эксперт оценил историческую политику на Украине
"Ночной дозор" Рембрандта можно теперь рассмотреть онлайн
"Ночной дозор" Рембрандта можно теперь рассмотреть онлайн

Топ на сегодня

Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов

Еще по теме

Кабмин одобрил проект бюджета на 2018-2020 годы
Возможный ущерб России от пандемии оценили в 18 трлн рублей
Президент РФ подписал закон о федеральном бюджете на три года
Резервный фонд за полгода сократился на триллион рублей