Названа сумма потерь туротрасли России из-за коронавируса

Влада Некрасова

На ситуации с распространением коронавируса туристическая отрасль России недополучила доходов более чем на 1,5 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы Ростуризма Зарины Догузовой.

«Туризм вошел в число отраслей, которые правительство Российской Федерации признало наиболее пострадавшими от последствий распространения коронавирусной инфекции. В настоящий момент падение оборота сферы туризма достигло 95−100%‚ а объем недополученных доходов уже превысил 1,5 трлн рублей», — говорится в письме.

В эпицентре кризисной ситуации оказались объекты, требующие значительных регулярных капитальных вложений, в том числе гостиницы, конгресс-центры, пансионаты и дома отдыха, санатории, а также курорты и круизные суда.

«Считаю чрезвычайно важным сохранить объем региональных бюджетных ассигнований на туризм и по возможности выделить дополнительные средства на его развитие и продвижение. Восстановление отрасли с нуля станет гораздо более затратным и длительным процессом, чем оказание своевременной адресной помощи действующим предприятиям», — говорится в письме Догузовой на имя глав регионов страны.

Отмечается, что при негативном сценарии работы могут лишиться до 2,5 млн человек, занятых в отрасли.