Названа замена алкоголю для борьбы со стрессом в самоизоляции

Вадим Карасев

Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

Со стрессом, возникающим у людей в самоизоляции, вместо алкоголя нужно бороться с помощью специально подобранного питания: ряд нутриентов, которые поддерживают иммунитет, помогают также восстановить душевное равновесие, рассказал профессор МГУ и глава «Национального исследовательского центра "Здоровое питание"» Олег Медведев порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Одни из главных таких нутриентов (биологически активных веществ) — пребиотики, продукты для микробиома человека. По словам Медведева, связь между состоянием кишечника и мозга — научно доказанный факт, и пребиотики, подавляя воспалительные процессы в организме, благотворно воздействует и на нервную систему. Главный пребиотик — это клетчатка, так что россиянам следует есть больше фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов, бобовых, а также кисломолочных продуктов без добавления сахара.

Другие важные вещества — антиоксиданты. Они есть во фруктах и ягодах, причем чем насыщеннее цвет, тем больше в них антиоксидантов.

«В условиях карантина обратите внимание на продукты более длительного хранения с высоким содержанием витамина Е: орехи, семена, нерафинированное оливковое масло», — говорится в публикации.

Витамин D, который обычно попадает в организм вместе с солнечным светом, также помогает бороться с депрессией. «Позаботьтесь, чтобы на вашем столе были другие источники витамина: яйца и рыбные консервы в масле. Растительный аналог, витамин D2, хуже усваивается организмом, но если вы веган, то в вашем рационе обязательно должны быть грибы», — уверен эксперт.

Наконец, «успокоительным минералом» биологи называют магний. Его содержат цельнозерновые и бобовые, орехи и семена и масло из них. Магний используется в лечении клинических депрессий, сказал профессор.

«Говоря об алкоголе как способе борьбы со стрессом, я призываю к осторожности, — резюмирует Медведев. — Во-первых, избыток алкоголя снижает иммунитет — это научный факт. И не защищает от коронавируса».