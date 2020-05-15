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Названы сроки восстановления российской экономики

Названы сроки восстановления российской экономики

Руководители российских компаний рассказали о сроках восстановления экономики страны после отмены ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Как COVID-19 меняет российский бизнес», проведенное EY.

Почти половина представителей компаний заявила, что восстановление экономики займет более одного года, в то время как 27 процентов респондентов надеются на срок от шести месяцев до года.

Руководители также оценили возможности восстановления собственных предприятий: 36 процентов считают, что на это потребуется больше года. При этом 15 процентов из них не верят в возможность возвращения к прежним уровням выручки.

Согласно полученным результатам, почти треть предприятий отметила падение выручки на 50 процентов и более. Среди тех, кто потерял более 30 процентов, в основном компании из таких сфер, как автомобилестроение, аэропортовая деятельность, туризм, образование, недвижимость, производство промышленной продукции, розничная торговля, транспорт и логистика.

В то же время шесть процентов респондентов отметили рост выручки во время эпидемии, положительная тенденциях наблюдается в секторах производства товаров повседневного спроса, розничной торговле, а также информационно-коммуникационных технологиях.

Исследование проводилось до того, как 11 мая президент России Владимир Путин объявил о новом пакете мер государственной поддержки.

Ранее главы российских компаний раскрыли крайние меры при кризисе. Они считают сокращение персонала и неоплачиваемые отпуска крайними мерами во время эпидемии коронавируса.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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