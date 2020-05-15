Названы сроки возобновления Чемпионата России по футболу

Вадим Карасев

Как сообщает Российский футбольный союз у себя в Twitter, Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня.

15 мая, на заседании по видеоконференцсвязи, Исполком РФС принял решение возобновить Чемпионат. Так же было заявлено, что сезон Тинькофф Российская Премьер-лига, начнется 21 июня. В матче командам разрешат делать до пяти замен, сообщает Комсомольская Правда.

В своем заявление Исполком указал, что Турниры Олимп- Финал Лиги и Олимп-Полуфинал Лиги по состоянию на 17 марта, завершены.

А вот сами матчи до конца сезона, в связи с непростой эпидемической ситуацией в стране, будут проходить при пустых трибунах, без зрителей. Болельщики смогут наблюдать игру только с экранов телевизоров.

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