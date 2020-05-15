«Ночь музеев» в Ростове пройдет в онлайн-режиме

Вадим Карасев

16 мая музеи Ростовской области примут участие в ежегодной Всероссийской акции «Ночь музеев-2020». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.

В этом году мероприятие пройдет в необычном онлайн-формате. Посмотреть экскурсии будет возможно на официальных каналах в Youtube, интернет-сайтах и в социальных сетях. Афиша мероприятий появится на платформе «PRO.Культура.РФ».

Основной темой «Ночи музеев» в этом году станет 75-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Акция стартует в 16 часов. В прямом эфире на официальной странице акции пройдут выставки, экскурсии, мероприятия и мастер-классы.

По мнению первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, музей - это уникальная возможность побывать в другом времени, вернуться на много лет назад и узнать, как это было. Даже в такое тяжелое время необходимо привлечь внимание граждан к истории, чтобы они смогли узнать что-то новое, интересное. Должна сохраниться значимость музеев.

«Ночь музеев» ежегодно проходит по всей России в мае. Первостепенная цель акции привлечь как можно больше людей к истории, культурному наследию страны с помощью различных мероприятий и выставок в музеях. Каждый год в любом уголке России можно в онлайн-режиме, реализуемом на портале «PRO.Культура.РФ», посмотреть какое-либо мероприятие из участвующих в акции музеев. Организаторами этого события являются Министерство культуры РФ и портал культурного наследия и традиций страны «КультураРФ».

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