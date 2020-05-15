"Ночной дозор" Рембрандта можно теперь рассмотреть онлайн

Влада Некрасова

. Государственный музей Амстердама (Рейксмузеум) выложил в Сеть самую подробное из когда-либо сделанных фотоизображений "Ночного дозора" Рембрандта, сообщает The Guardian.

Теперь на работе можно рассмотреть каждый мазок и даже случайную каплю краски.

Фотография с разрешением в 44,8 гигапикселей, которая была сделана из 528 отдельных снимков, позволяет зрителям рассмотреть каждый миллиметр огромного холста.

начала трудиться над восстановлением полотна размером 3,8 метра на 4,5 метра в июле прошлого года в специальной стеклянной камере. Из-за карантина план работ не удалось соблюсти.

"Изначально перейти ко второму этапу планировалось летом 2020 года, но это уже невозможно. В результате его перенесли на начало 2021 года", – говорится в официальном сообщении музея.