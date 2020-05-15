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Новые правила перелета пассажиров предложили в Росавиации

Новые правила перелета пассажиров предложили в Росавиации

Росавиация создала новый проект о перелетах пассажиров, где сказано, что во время рейса люди должны находиться в масках и перчатках, а ходить по салону строго воспрещается.

Согласно новому проекту передвижение пассажиров по самолету будет ограничено. Вставать с места можно только для похода в туалет. Бортпроводника вызывать можно в случае крайней необходимости, если ситуация будет представлять опасность для жизни и здоровья или угрожать безопасности полета.Так же, предлагается, верхнюю одежду снимать перед входом в самолет и упаковывать в пластиковый мешок. Использовать ее будет нельзя до окончания полета.

Изменения коснулись и расположению пассажиров на местах. Предполагается рассаживать людей на безопасном расстоянии друг от друга, с соблюдением рекомендуемой дистанции.Ну и конечно же обязательным должно стать ношение средств индивидуальной защиты.

В отношении проекта,специалисты утверждают, что в таком содержании, он может пагубно сказаться на авиакомпаниях, так как такие меры попросту приведут к увеличению стоимости билетов, сообщает РБК.

Еще в конце апреля Роспотребнадзор заявил о необходимости ношения пассажирами перчаток и масок, а так же дезинфекции самолетов и обеззараживания воздуха в них.

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По материалам: u-f.ru

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