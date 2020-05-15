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"Новый закон". Саакашвили предложил первый акт на новой должности

"Новый закон". Саакашвили предложил первый акт на новой должности
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о первом законопроекте, который он намерен предложить на новой должности, пишет РИА Новости со ссылкой на "Укринформ".

"Я хочу предложить национальному совету реформ новый закон о государственно-частном партнерстве, где основные функции должны принадлежать частным субъектам, очень предприимчивым и талантливым украинцам… Мы должны с малым и средним бизнесом поднять это партнерство и сказать, что государство может выполнять лишь отдельные функции, а другие функции можно делать вместе с людьми, которые создают благосостояние этой страны и рабочие места", — заявил Саакашвили.

Он подчеркнул, что намерен помочь президенту страны в осуществлении реформ. Саакашвили, по своему признанию, не имеет других амбиций.


сообщало, что Зеленский поделился ожиданиями от Саакашвили.
# В мире
По материалам: ria.ru

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