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NYT призвали опровергнуть статью о занижении данных по коронавирусу в России

NYT призвали опровергнуть статью о занижении данных по коронавирусу в РоссииФото: Julio Cortez / AP

Посольство России в США потребовало от газеты The New York Times (NYT) опровергнуть статью о занижении данных по коронавирусу в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее письмо было направлено главному редактору американского издания.

Ранее американские издания The New York Times и Financial Times написали, что в России число умерших пациентов с коронавирусом может быть на 70 процентов выше официальных данных. При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в стране не наблюдаются факты сознательного занижения смертности. МИД России, в свою очередь, объявил материалы изданий фейком и антироссийской пропагандой, а также указал на нарушение принципов журналистики: их авторы не привели точку зрения российской стороны.

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По материалам: lenta.ru

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