О чём говорилось в последней сводке Совинформбюро

Алексей Вольцев

Последняя оперативная сводка Советского информационного бюро прозвучала из радиорепродукторов 75 лет назад.

Диктор Юрий Левитан зачитывал фронтовые сводки с первых дней Великой Отечественной войны, их было выпущено более двух тысяч. 15 мая 1945 года Левитан сообщил: «Приём пленных немецких солдат на всех фронтах закончен».

Совинформбюро появилось 24 июня 1941 года. В постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) говорилось, что его целью было «освещать в печати и по радио международные события, военные действия на фронтах и жизнь страны».

В состав бюро вошли военный отдел, отдел контрпропаганды, отдел международной жизни, литературный. Под его эгидой действовали Еврейский антифашистский комитет, Антифашистский комитет советских женщин, Антифашистский комитет советской молодёжи.

После войны Совинформбюро перешло в ведение Совмина СССР, в 1953 году оно вошло в состав Минкультуры, а в 1957-м его переподчинили Госкомитету по культурным связям с зарубежными странами.

Пятого января 1961 года Совинформбюро ликвидировали, а на его базе создали Агентство печати «Новости».