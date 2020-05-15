Объемы сбережений россиян значительно сократились

Вадим Карасев

По данным отчета Банка России в 2018 году россияне 54% своих накоплений хранили на банковских счетах и 46% - в форме наличных.

В 2019 году подавляющее большинство граждан отказались от сбережений в живых деньгах. Прирост сбережений стал меньше на 14% (2,1 трлн рублей).

В текущем 2020 году, по мнению экспертов, тенденция к снижению продолжит сохраняться - по прогнозным показателям отложить на непредвиденные расходы смогут всего порядка 1,3 - 1,5 трлн рублей.

В настоящее время население на фоне распространения коронавирусной инфекции стремится снять наличность со своих счетов, поскольку опасается кризиса. Также в период установленных ограничительных мер и самоизоляции повысились объемы закупки товаров длительного хранения, на которые россиянам пришлось потратить часть сбережений из-за стагнации реальных доходов.

Расширение потребительских расходов финансировалось в основном за счет сбережений, отток которых усилился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сообщили в Центробанке Известиям.

Кроме того, отмечается более частое закрытие валютных депозитов, поскольку снижение ставок и сокращение линейки подобных вкладов значительно уменьшили их привлекательность для клиентов.

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