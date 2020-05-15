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Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк

Объяснена причина информирования Путина об опухоли ЗаворотнюкАнастасия ЗаворотнюкФото: Валерий Левитин / РИА Новости

Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк. Адвокат Александр Добровинский рассказал в интервью Nation News, что это показывает «прозрачность» деятельности ученых.

«Во-первых, это прозрачность того, чем занимаются люди, во-вторых, если это было сказано, то это вселит надежду в других людей. Они должны знать, что есть ученые, которые борются с этим недугом. Количество сумасшедших, которые существуют в интернете, — огромно и публичность в этом плане полезна», — объяснил Добровинский.

Адвокат отметил, что диагноз актрисы, скорее всего, раскрыли с официального разрешения ее родственников. Иначе могли быть нарушены этические нормы.

«Я думаю, что это было сделано с согласия или самой Анастасии Заворотнюк, или с согласия ее родственников. Потому что, конечно, есть этические нормы, которые не позволяют выходить за рамки передачи информации. Если это было сделано без разрешения, то, конечно, будут некие исковые требования с компенсацией морального ущерба и подобным. Я предполагаю, что разрешение было получено», — пояснил Добровинский.

14 мая директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров рассказал Путину об опухоли Заворотнюк. На совещании он заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли, а также, что врачи нашли вирусы, способные разрушить эту опухоль.

В апреле сообщалось, что Заворотнюк впервые за время лечения ответила подписчикам в Instagram. Комментарии в ответ на поздравления с днем рождения появились в ее личном аккаунте, а также на странице поддержки, которую ведут близкие и друзья артистки.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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