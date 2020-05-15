Обнуление рынка недвижимости увидел в будущем России Сергей Полонский

Вадим Карасев

Рынок недвижимости обнулится, в ближайшем будущем россияне просто перестанут покупать квартиры. Такие заявления прозвучали в ходе онлайн-конференции "Как пандемия изменит взгляд на комфортное жилье?" из уст Сергея Полонского - российского предпринимателя и в прошлом руководителя одной из крупнейших девелоперских компаний "Миракс Групп".

Полонский уверенно спрогнозировал будущие повторные волны эпидемий, т.к. "иммунитет людей падает". В целом, с точки зрения девелопера, "вся эта история" [пандемия коронавируса COVID-19 - прим. ред] продлится еще года два, а ее последствия будут сказываться лет пять. В связи с тем, что ВВП страны падает, у людей просто нет денег на покупку жилья. Полонский посоветовал всем, кто строить жилье бизнес-класса, рассчитывать на то, что продавать его им придется как эконом-класс.

Элитное жилье Поклонский назвал "непонятной субстанцией", предположив, что после такого экономического коллапса "богатые будут жить то ли на островах, то ли на яхтах".

Все крупные компании, обратившиеся к государству за поддержкой, по мнению Сергея Полонского, являются "банкротами в моменте". Да и нет необходимости в крупных компаниях, т.к. они строят "ужасные дома", уверен бизнесмен. Но ответа на вопрос, как и какие дома нужно строить, ответа Поклонский не дал, сославшись на полную неясность того, каким будет спрос на недвижимость после пандемии.

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