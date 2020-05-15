Опубликованы ранее неизвестные фото Стива Джобса из 2007 года

Вадим Карасев

Фото: @shellen

Создатель Google Reader Джейсон Шеллен (Jason Shellen) опубликовал ранее неизвестные фото из офиса Google от 2007 года. В Twitter-аккаунте он показал несколько снимков с основателем Apple Стивом Джобсом.

По словам Шеллена, фотографии были сделаны в августе 2007 года в столовой корпорации. На снимках Джобс запечатлен вместе с главными лицами Google — одним из основателей Ларри Пейджем и председателем совета директоров Эриком Шмидтом.

На фото видно, что они находятся в столовой Google и вместе что-то обсуждают. Шеллен пояснил, что сфотографировал Джобса в последнюю неделю работы в Google. Он полагает, что снимал на кнопочный мобильный телефон Palm Treo 680, вышедшем в конце 2006 года.

Как сообщает 9to5google, снимки сделаны уже после выхода первого смартфона Apple — iPhone. В январе 2007 года Шмидт был на сцене во время презентации гаджета и рассказывал о Google Картах и приложении YouTube. Отношения между компаниями охладели после того, как Google выпустила свою мобильную операционную систему Android.